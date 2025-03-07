Мбаппе об игре с Месси и Неймаром: «ПСЖ» собрал игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на PlayStation. Мы не выиграли ЛЧ, но вдохновили детей мечтать»

Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями об игре с Лионелем Месси и Неймаром.

Сегодня были опубликованы новые фрагменты интервью, которое нападающий «Реала » и экс-игрок «ПСЖ » дал 9 декабря.

«Мы собрали игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на PlayStation.

Это правда, что мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы вдохновили стольких детей мечтать», – сказал Мбаппе для программы Clique на Canal Plus.