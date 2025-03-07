Мбаппе об игре с Месси и Неймаром: «ПСЖ» собрал игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на PlayStation. Мы не выиграли ЛЧ, но вдохновили детей мечтать»
Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями об игре с Лионелем Месси и Неймаром.
Сегодня были опубликованы новые фрагменты интервью, которое нападающий «Реала» и экс-игрок «ПСЖ» дал 9 декабря.
«Мы собрали игроков, которых можно было увидеть в одной команде только на PlayStation.
Это правда, что мы не выиграли Лигу чемпионов, но мы вдохновили стольких детей мечтать», – сказал Мбаппе для программы Clique на Canal Plus.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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