Агент Неймара Захави предлагает игрока «Барсе» и «Баварии» – оба клуба не слишком заинтересованы. Вариант с АПЛ не рассматривается

Агент Неймара пытается обеспечить возвращение бразильца в Европу.

Пини Захави предложил услуги полузащитника «Сантоса » «Барселоне» и «Баварии», утверждает Diario Sport. Семья Неймара считает каталонский клуб идеальной средой для игрока.

33-летний футболист на данный момент не слишком интересует «Барсу». Одна из причин заключается в том, что каталонцам нужно продавать, чтобы увеличить лимит расходов на состав и иметь возможность купить новых игроков. Но возможность перехода не исключена полностью.

В «Баварии» также не считают Неймара приоритетной целью.

Также отмечается, что Неймар не рассматривает вариант перехода в клуб АПЛ .

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