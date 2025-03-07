Агент Неймара Захави предлагает игрока «Барсе» и «Баварии» – оба клуба не слишком заинтересованы. Вариант с АПЛ не рассматривается
Агент Неймара пытается обеспечить возвращение бразильца в Европу.
Пини Захави предложил услуги полузащитника «Сантоса» «Барселоне» и «Баварии», утверждает Diario Sport. Семья Неймара считает каталонский клуб идеальной средой для игрока.
33-летний футболист на данный момент не слишком интересует «Барсу». Одна из причин заключается в том, что каталонцам нужно продавать, чтобы увеличить лимит расходов на состав и иметь возможность купить новых игроков. Но возможность перехода не исключена полностью.
В «Баварии» также не считают Неймара приоритетной целью.
Также отмечается, что Неймар не рассматривает вариант перехода в клуб АПЛ.
Неймар возвращается в сборную. Он все ближе к исполнению мечты о ЧМ-2026
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
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