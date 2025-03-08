«Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял ЧМ-2026. Это великий игрок для страны». Вингер «Краснодара» Са о форварде
– В Бразилии всегда много ярких игроков. Кто тебе особенно нравился в детстве? И кто нравится сейчас?
– Роналдиньо времен «Барселоны», а если говорить о современности, то Неймар.
– Как относишься к возвращению Неймара на родину? Это хорошо для бразильского футбола?
– Это прекрасно. Неймар — это великий игрок для нашей страны. Все бразильцы надеются, что он будет показывать в «Сантосе» ту же уверенную игру. Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял чемпионат мира 2026 года.
– Есть мнение, что современный футбол ограничивает бразильских игроков, а joga bonita [«красивая игра»] вовсе умирает. Что ты думаешь по этому поводу?
– Нельзя сказать, что современный футбол накладывает сильные ограничения, но сейчас действительно сложнее показывать ту игру, которую демонстрировали Роналдиньо, Ромарио, Роналдо или Неймар. Скорее всего, это больше связано с тактической и физической составляющей, когда игрок ответственнее относится к реализации момента и забывает о joga bonita, – сказал вингер «Краснодара».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий