«Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял ЧМ-2026. Это великий игрок для страны». Вингер «Краснодара» Са о форварде

Виктор Са назвал Неймара великим игроком для Бразилии.

– В Бразилии всегда много ярких игроков. Кто тебе особенно нравился в детстве? И кто нравится сейчас?

– Роналдиньо времен «Барселоны», а если говорить о современности, то Неймар.

– Как относишься к возвращению Неймара на родину? Это хорошо для бразильского футбола?

– Это прекрасно. Неймар — это великий игрок для нашей страны. Все бразильцы надеются, что он будет показывать в «Сантосе » ту же уверенную игру. Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял чемпионат мира 2026 года.

– Есть мнение, что современный футбол ограничивает бразильских игроков, а joga bonita [«красивая игра»] вовсе умирает. Что ты думаешь по этому поводу?

– Нельзя сказать, что современный футбол накладывает сильные ограничения, но сейчас действительно сложнее показывать ту игру, которую демонстрировали Роналдиньо, Ромарио, Роналдо или Неймар. Скорее всего, это больше связано с тактической и физической составляющей, когда игрок ответственнее относится к реализации момента и забывает о joga bonita, – сказал вингер «Краснодара».