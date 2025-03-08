«Факел» обратится в ЭСК из-за удаления Якимова в матче с «Зенитом»: «Фол на Лусиано был практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, партнеры могли подстраховать»
«Факел» намерен оспорить удаление игрока в матче с «Зенитом».
Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0).
На 37-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку Вячеславу Якимову.
Игрок «Факела» был удален за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.
«Клуб планирует обратиться в ЭСК по поводу удаления Вячеслава Якимова в матче с «Зенитом». Мы уверены, что арбитр матча Виталий Мешков ошибочно показал красную карточку, фол на Лусиано был совершен практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, кроме того партнеры могли подстраховать Вячеслава Якимова, так как находились недалеко от эпизода», – заявили в пресс-службе «Факела».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости