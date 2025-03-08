«Факел» обратится в ЭСК из-за удаления Якимова в матче с «Зенитом»: «Фол на Лусиано был практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, партнеры могли подстраховать»

«Факел» намерен оспорить удаление игрока в матче с «Зенитом».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0).

На 37-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку Вячеславу Якимову .

Игрок «Факела» был удален за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

«Клуб планирует обратиться в ЭСК по поводу удаления Вячеслава Якимова в матче с «Зенитом ». Мы уверены, что арбитр матча Виталий Мешков ошибочно показал красную карточку, фол на Лусиано был совершен практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, кроме того партнеры могли подстраховать Вячеслава Якимова, так как находились недалеко от эпизода», – заявили в пресс-службе «Факела».