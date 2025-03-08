Директор «Факела» Котов заявил, что никто из игроков не изображал макаку. Семак сказал, что Вендел подвергся расизму
Директор «Факела» заявил, что никто из команды не изображал макаку.
«Факел» уступил «Зениту» на своем поле (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ. На 37-й минуте за лишения явной возможности забить был удален защитник хозяев Вячеслав Якимов.
Главный тренер петербуржцев Сергей Семак после матча заявил, что Вендел столкнулся с расизмом как со стороны болельщиков: «Его обзывали макакой, один соперник ее изображал. Надеюсь, последуют санкции». Бразильского полузащитника удалили на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам «Факела».
– Заслуженно ли Якимов получил удаление?
– Я считаю, что нет.
– Изображал ли кто-то из игроков «Факела» макаку?
– Нет, – сказал спортивный директор «Факела» Кирилл Котов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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