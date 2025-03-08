Директор «Факела» Котов заявил, что никто из игроков не изображал макаку. Семак сказал, что Вендел подвергся расизму

Директор «Факела» заявил, что никто из команды не изображал макаку.

«Факел» уступил «Зениту » на своем поле (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ . На 37-й минуте за лишения явной возможности забить был удален защитник хозяев Вячеслав Якимов .

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак после матча заявил, что Вендел столкнулся с расизмом как со стороны болельщиков: «Его обзывали макакой, один соперник ее изображал. Надеюсь, последуют санкции». Бразильского полузащитника удалили на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам «Факела».

– Заслуженно ли Якимов получил удаление?

– Я считаю, что нет.

– Изображал ли кто-то из игроков «Факела» макаку?

– Нет, – сказал спортивный директор «Факела » Кирилл Котов.