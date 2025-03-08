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  • Семак об удалении у «Факела»: «Предпосылки очень четкие, Лусиано выходил на оперативный простор – никто не страховал. По правилам, если остается только вратарь – это красная»
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Семак об удалении у «Факела»: «Предпосылки очень четкие, Лусиано выходил на оперативный простор – никто не страховал. По правилам, если остается только вратарь – это красная»

Сергей Семак высказался об удалении у «Факела».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0). 

На 37-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку Вячеславу Якимову.

Игрок «Факела» был удален за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

Прокомментируйте, пожалуйста, удаление «Факела». Как считаете, было? Не было?

– Я повтора не видел, но с моей стороны мне казалось, что удаление было, потому что игрок явно не играл в мяч.

Лусиано выходил на оперативный простор, и не могу сейчас сказать точно, но, по крайней мере, предпосылки к этому удалению были очень четкие. Нужно смотреть записи, может быть, технические, где будет видно расположение игроков.

Страховать – никто не страховал. Нужно смотреть на вратаря, который остался… По правилам если остается только вратарь, то это красная карточка.

Хотя на сто процентов без просмотра технической записи или хотя бы какого-то хорошего повтора сказать я не берусь. С моей точки казалось, что да, это удаление, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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