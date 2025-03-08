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«Факел» о расизме в адрес Вендела: «Этому не место в цивилизованном обществе. Клуб примет меры для наказания провинившихся в случае подтверждения фактов некорректного поведения»

«Факел» выступил с заявлением на фоне расизма в адрес Вендела.

«Факел» проиграл «Зениту» на своем поле в рамках 20-го тура Мир РПЛ (0:2). 

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что Вендел столкнулся с расизмом как со стороны болельщиков, так и со стороны одного из игроков соперника. Бразильского полузащитника удалили на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам «Факела». 

«В связи с последними событиями футбольный клуб «Факел» официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах.

Подчеркнем, что этому не место в цивилизованном обществе. На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК «Зенит».

Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся», – говорится в заявлении клуба. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Факел»
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