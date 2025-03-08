Венделу грозит дисквалификация до 4 матчей за показанный средний палец
Вендел может получить дисквалификацию за неприличный жест.
На 74-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» — «Зенит» судья Виталий Мешков после вмешательства ВАР и краткого ознакомления с повтором решил удалить Вендела за показанный средний палец.
Это нарушение, если применить статью 94 дисциплинарного регламента РФС, повлечет дисквалификацию на срок от двух до четырех матчей.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости