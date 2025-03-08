Венделу грозит дисквалификация до 4 матчей за показанный средний палец

Вендел может получить дисквалификацию за неприличный жест.

На 74-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел » — «Зенит » судья Виталий Мешков после вмешательства ВАР и краткого ознакомления с повтором решил удалить Вендела за показанный средний палец.

Это нарушение, если применить статью 94 дисциплинарного регламента РФС, повлечет дисквалификацию на срок от двух до четырех матчей.