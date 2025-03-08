Владимир Быстров: «Поведение Вендела – свинство. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить перед «Спартаком»
Владимир Быстров раскритиковал поведение Вендела.
Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (2:0).
«Какая провокация Вендела? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со «Спартаком», принципиальным соперником и командой, которая идет практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать.
Безусловно, жесту Вендела нет никого объяснения. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и все. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с «Зенитом». Где-то в тележку погрузил половину вещей – осталось только себя. Это в очередной раз говорит о том, что «Зенит» правильно затеял перестройку», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости