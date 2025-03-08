Владимир Быстров: «Поведение Вендела – свинство. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить перед «Спартаком»

Владимир Быстров раскритиковал поведение Вендела.

Полузащитник «Зенита » был удален за показанный средний палец в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Какая провокация Вендела ? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со «Спартаком», принципиальным соперником и командой, которая идет практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать.

Безусловно, жесту Вендела нет никого объяснения. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и все. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с «Зенитом». Где-то в тележку погрузил половину вещей – осталось только себя. Это в очередной раз говорит о том, что «Зенит» правильно затеял перестройку», – сказал экс-игрок сборной России.

Вендел удалился за фак. Теперь не сыграет со «Спартаком»

