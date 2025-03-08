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  • Хави не жалеет, что не выиграл «Золотой мяч»: «Не считаю себя лучше Месси и Роналду. Горд, что трижды был 3-м. Я, Лео и Иньеста в тройке – победа философии и нашего стиля»
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Хави не жалеет, что не выиграл «Золотой мяч»: «Не считаю себя лучше Месси и Роналду. Горд, что трижды был 3-м. Я, Лео и Иньеста в тройке – победа философии и нашего стиля»

Хави не жалеет из-за того, что не брал «Золотой мяч».

«Я не считаю себя лучше, чем Лионель Месси или Криштиану Роналду, обладателей «Золотого мяча» в те годы. Вовсе нет.

Я играл плеймейкера, но у меня не было способности решать игру в одиночку. Горжусь тем, что трижды занимал третье место, хотя «Бронзовый мяч» официально не вручается. Очень жаль. Я бы хотел, чтобы France Football подарил мне несколько штук, чтобы выставить их в моем музее (смеется).

Фотография с моими друзьями Андресом и Лео – историческая, невероятная. Для меня это победа философии, уникальное признание нашего стиля и нашего наследия», – сказал экс-игрок «Барсы».

Опубликовано: Sports
Источник: As
logoХави
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoКриштиану Роналду
logoЗолотой мяч
logoАндрес Иньеста
logoБарселона
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