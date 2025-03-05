Флик исключил возможность совместного просмотра матча «Реал» – «Атлетико». Игрокам «Барсы» разрешили посмотреть его в своих комнатах

«Барселона» не стала устраивать коллективный просмотр мадридского дерби.

Вчера «Реал» одержал победу над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 2:1. Сегодня «Барселона » встретится с «Бенфикой» на этом же этапе турнира.

Как пишет As, после вечерней тренировки на стадионе «Эштадиу да Луш» главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик собрал всю команду на ужин в столовой отеля и исключил возможность коллективного просмотра игры «Реала » и «Атлетико ». Немецкий специалист разрешил всем желающим посмотреть эту встречу, но только в своих комнатах.

Отмечается, что Флик, в отличие от Хави, не очень поддерживает инициативы наподобие совместного просмотра матчей конкурентов. Испанец считал, что такое времяпрепровождение укрепляет единство в команде, но нынешний тренер «Барселоны» уверен, что игроки достаточно профессиональны, чтобы знать, что им нужно делать и что от них требуется.