Хави считает «Барсу», в которой он играл, одной из 4-5 величайших команд в истории: «У нас был Месси, лучший игрок в истории, и лучшее поколение в Испании. Нас будут помнить»

Хави высоко отозвался о «Барселоне», за которую играл.

«Эту «Барсу» будут помнить. У нас было лучшее поколение в истории Испании, сформированное в Ла Масии, и с лучшим игроком в истории, Лионелем Месси.

Я не знаю, являемся ли мы лучшей командой всех времен, но просто быть в числе четырех или пяти команд, которые могут претендовать на это звание, – большая честь», – сказал бывший игрок и тренер «Барсы» в интервью France Football.

Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год и взял с клубом 25 трофеев. Вместе с «блауграной» испанец дважды оформил требл: в 2009 и 2015 годах.