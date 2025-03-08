Хави о будущем: «Почему бы не возглавить другой клуб Ла Лиги? Хочу выиграть ЛЧ, Евро и ЧМ»
Хави готов вернуться к тренерской работе.
«У меня нет никакой конкретики. Но я открыт. Почему бы не стать тренером другой команды Ла Лиги? Ищу интересный проект, у меня есть амбиции выигрывать трофеи. Это главная цель. Я выслушаю разные предложения.
Мне нравится наблюдать за игрой разных команд. Пеп Гвардиола и «Ман Сити», Арне Слот и «Ливерпуль», «Бавария» Компани, а еще чемпионаты в Катаре, Саудовской Аравии и Португалии.
Я хочу, чтобы мои игроки получали удовольствие, играли в привлекательный для болельщиков футбол и брали трофеи. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира...» – сказал бывший игрок и тренер «Барселоны» в интервью France Football.
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