Хави о будущем: «Почему бы не возглавить другой клуб Ла Лиги? Хочу выиграть ЛЧ, Евро и ЧМ»

Хави готов вернуться к тренерской работе.

«У меня нет никакой конкретики. Но я открыт. Почему бы не стать тренером другой команды Ла Лиги? Ищу интересный проект, у меня есть амбиции выигрывать трофеи. Это главная цель. Я выслушаю разные предложения.

Мне нравится наблюдать за игрой разных команд. Пеп Гвардиола и «Ман Сити», Арне Слот и «Ливерпуль», «Бавария» Компани, а еще чемпионаты в Катаре, Саудовской Аравии и Португалии.

Я хочу, чтобы мои игроки получали удовольствие, играли в привлекательный для болельщиков футбол и брали трофеи. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира...» – сказал бывший игрок и тренер «Барселоны» в интервью France Football.