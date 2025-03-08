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Инфантино заявил Трампу, что США могут выиграть ЧМ-2026. «Знает, что сказать», – пошутил президент страны

Президент ФИФА Инфантино заявил Дональду Трампу, что США могут выиграть ЧМ.

На встрече с главой ФИФА президент США спросил, кто является фаворитом чемпионата мира-2026.

«Аргентина, Бразилия, Англия, Германия, Испания», – ответил Джанни Инфантино.

«Могут ли США победить?» – спросил Трамп. «Соединенные Штаты могут победить при поддержке болельщиков. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира», – ответил глава ФИФА.

«Так что шанс есть?» – уточнил Трамп. «Безусловно, шанс есть», – подтвердил Инфантино.

«Он знает, что сказать», – пошутил Трамп.

Опубликовано: Sports
Источник: beIN Sports
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