Число участников женского ЧМ могут увеличить с 32 до 48 в 2035 году. Великобритания планирует подать заявку на проведение турнира (The Times)
По информации The Times, турнир может пройти в новом формате в 2035 году – сейчас в финальной стадии женского чемпионата мира участвуют 32 сборных. Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживает идею увеличения количества участников.
Также сообщается, что заявку на проведение женского ЧМ-2035 намерена подать Великобритания – считается, что успешная организация турнира может в будущем способствовать проведению в стране мужского чемпионата мира. Другой страной, претендующей на проведение женского чемпионата мира 2035 года, может стать ЮАР. Фаворитом на проведение турнира в 2031 году считается США.
Отмечается, что страны должны выразить заинтересованность в проведении женских чемпионатов мира 2031 и 2035 года до конца марта. Официальные заявки будет необходимо подать до конца ноября.
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