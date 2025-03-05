Число участников женского ЧМ могут увеличить с 32 до 48 в 2035 году. Великобритания планирует подать заявку на проведение турнира (The Times)

Женский чемпионат мира могут расширить до 48 команд.

По информации The Times, турнир может пройти в новом формате в 2035 году – сейчас в финальной стадии женского чемпионата мира участвуют 32 сборных. Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино поддерживает идею увеличения количества участников.

Также сообщается, что заявку на проведение женского ЧМ-2035 намерена подать Великобритания – считается, что успешная организация турнира может в будущем способствовать проведению в стране мужского чемпионата мира. Другой страной, претендующей на проведение женского чемпионата мира 2035 года, может стать ЮАР. Фаворитом на проведение турнира в 2031 году считается США.

Отмечается, что страны должны выразить заинтересованность в проведении женских чемпионатов мира 2031 и 2035 года до конца марта. Официальные заявки будет необходимо подать до конца ноября.