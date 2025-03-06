В ФИФА предложили расширить ЧМ-2030 с 48 до 64 команд в честь столетия турнира. Инфантино назвал идею «заслуживающей анализа» (The Athletic)
В ЧМ-2030 могут принять участие 64 команды.
The Athletic сообщает, что ФИФА обсуждает возможность единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд в честь столетия турнира.
С такой инициативой выступил делегат из Уругвая, где прошел первый чемпионат мира по футболу в 2030 году.
Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал предложение «интересным и заслуживающим тщательного анализа». При этом отмечается, что идея, скорее всего, не будет одобрена другими членами совета ФИФА.
Напомним, ранее число участников финальной стадии чемпионата мира было увеличено до 48 – впервые в новом формате турнир пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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