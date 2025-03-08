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Инфантино подарил Трампу персонализированный мяч к ЧМ-2026: «Мы здесь для того, чтобы провести лучшее, чем когда-либо, шоу на планете»

Джанни Инфантино подарил Дональду Трампу персонализированный мяч к ЧМ-2026.

Сообщалось, что президент США возглавил оргкомитет турнира.

«Оргкомитет позаботится о том, чтобы каждый болельщик из любого уголка мира чувствовал себя в безопасности, был счастлив и ощутил, что мы делаем нечто особенное.

Мы здесь для того, чтобы провести лучшее, чем когда-либо, шоу на планете», – сказал президент ФИФА, подарив Трампу персонализированный мяч.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoЧМ-2026
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoДональд Трамп
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