Инфантино подарил Трампу персонализированный мяч к ЧМ-2026: «Мы здесь для того, чтобы провести лучшее, чем когда-либо, шоу на планете»

Джанни Инфантино подарил Дональду Трампу персонализированный мяч к ЧМ-2026.

Сообщалось , что президент США возглавил оргкомитет турнира.

«Оргкомитет позаботится о том, чтобы каждый болельщик из любого уголка мира чувствовал себя в безопасности, был счастлив и ощутил, что мы делаем нечто особенное.

Мы здесь для того, чтобы провести лучшее, чем когда-либо, шоу на планете», – сказал президент ФИФА , подарив Трампу персонализированный мяч.