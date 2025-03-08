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«Барса» продлит контракт с Левандовским, но рассматривает возможность трансфера нового форварда

«Барселона» и Роберт Левандовски продлят контракт.

По данным Фабрицио Романо, польский форвард останется в каталонском клубе, с ним подпишут новый договор.

Однако при этом «Барса» рассматривает возможность покупки еще одного нападающего.

Опубликовано: Sports
Источник: Barça Universal
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
logoЛа Лига
Фабрицио Романо
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