«Барса» продлит контракт с Левандовским, но рассматривает возможность трансфера нового форварда
«Барселона» и Роберт Левандовски продлят контракт.
По данным Фабрицио Романо, польский форвард останется в каталонском клубе, с ним подпишут новый договор.
Однако при этом «Барса» рассматривает возможность покупки еще одного нападающего.
Опубликовано: Sports
Источник: Barça Universal
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