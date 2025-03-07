Защитник «Райо» Лежен назвал Месси сильнейшим, против кого он играл: «Но есть много хороших игроков – Левандовски, Бензема»
Флориан Лежен назвал Лионеля Месси сильнейшим оппонентом.
«Для меня лучшим игроком, которому я противостоял, был Лионель Месси.
Впрочем, есть очень много хороших футболистов, таких как Левандовски и Бензема», – сказал защитник «Райо Вальекано».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
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