Защитник «Райо» Лежен назвал Месси сильнейшим, против кого он играл: «Но есть много хороших игроков – Левандовски, Бензема»

Флориан Лежен назвал Лионеля Месси сильнейшим оппонентом.

«Для меня лучшим игроком, которому я противостоял, был Лионель Месси .

Впрочем, есть очень много хороших футболистов, таких как Левандовски и Бензема », – сказал защитник «Райо Вальекано ».