Педри про 1:0 с «Бенфикой»: «Барса» точно знала, как действовать после удаления, Шченсны часто спасал нас. Мы довольны, но половина работы еще не сделана»

Педри отметил игру Войчеха Шченсного в матче с «Бенфикой».

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона » одержала победу со счетом 1:0, оставшись в меньшинстве после удаления Пау Кубарси в середине 1-го тайма.

– У нас были проблемы в предыдущих матчах. Мы знали, как обороняться, и использовали свои возможности.

После удаления Кубарси мы точно знали, что должны делать. Мы должны были защищаться как единое целое, а впереди использовать преимущество скорости Рафиньи , качества Ламина и способность Левандовски отрабатывать сзади.

Кроме того, мы смогли забить, так что мы довольны.

– После матча у Бальде были судороги. Иньиго был очень уставшим, как и Кунде. Как вы себя чувствуете?

– В конце матча я чувствовал себя немного уставшим, но, когда это необходимо, нужно бежать как можно быстрее. Теперь пришло время отдохнуть, потому что впереди еще один матч.

– Шченсны отлично сыграл. Все изменилось с предыдущего матча…

– В прошлый раз он был недоволен, но в этом матче он часто спасал нас. Особенно в первые несколько минут, когда он совершил отличный сэйв. Мы благодарны ему за то, что он здесь.

– Вы счастливы?

– Мы уезжаем довольными, но половина работы еще не сделана, – сказал полузащитник «Барселоны».