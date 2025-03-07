Глеб об игроках «Барселоны»: «Ямаль – талантище, ключевой игрок в 17 лет и демонстрирует первоклассную игру. Левандовски показывает максимум в схеме Флика, тренеры грамотно его используют»
Александр Глеб похвалил Роберта Левандовского и Ламина Ямаля.
– Левандовски переживает вторую молодость?
– Флик знает, как использовать его сильные стороны. Тренер выбрал хорошую схему, в которой Роберт смог показать свой максимум. Тренерский штаб грамотно использует его, поэтому Левандовски забивает и забивает.
– Ямаль все еще прибавляет?
– Он очень молодой футболист, но в своем возрасте демонстрирует первоклассную игру. На каких-то отрезках он идет лучше, на каких-то – хуже. Он растет и набирается опыта, является ключевым игроком «Барселоны» в 17 лет. Он талантище, – сказал бывший полузащитник «блауграны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости