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  • Глеб об игроках «Барселоны»: «Ямаль – талантище, ключевой игрок в 17 лет и демонстрирует первоклассную игру. Левандовски показывает максимум в схеме Флика, тренеры грамотно его используют»
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Глеб об игроках «Барселоны»: «Ямаль – талантище, ключевой игрок в 17 лет и демонстрирует первоклассную игру. Левандовски показывает максимум в схеме Флика, тренеры грамотно его используют»

Александр Глеб похвалил Роберта Левандовского и Ламина Ямаля.

Левандовски переживает вторую молодость?

Флик знает, как использовать его сильные стороны. Тренер выбрал хорошую схему, в которой Роберт смог показать свой максимум. Тренерский штаб грамотно использует его, поэтому Левандовски забивает и забивает.

Ямаль все еще прибавляет?

– Он очень молодой футболист, но в своем возрасте демонстрирует первоклассную игру. На каких-то отрезках он идет лучше, на каких-то – хуже. Он растет и набирается опыта, является ключевым игроком «Барселоны» в 17 лет. Он талантище, – сказал бывший полузащитник «блауграны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoРоберт Левандовски
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoАлександр Глеб
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