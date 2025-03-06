У Рафиньи 13 (9+4) очков в 9 матчах сезона в ЛЧ. Вингер «Барсы» забил «Бенфике»
Рафинья вышел на второе место среди бомбардиров в Лиге чемпионов.
Вингер «Барселоны» открыл счет на 61-й минуте матча с «Бенфикой» (1:0, второй тайм) в 1/8 финала.
В текущем розыгрыше ЛЧ на счету Рафиньи 9 голов и 4 голевых передачи в 9 матчах. В списке лучших бомбардиров Рафинья делит 2-е место с Робертом Левандовским. Больше в этом сезоне турнира забил лишь Серу Гирасси, на счету которого 10 голов.
Подробную статистику бразильца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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