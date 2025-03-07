Ташуев про 1:1 с «Локо»: «Ничья закономерная. У «Ахмата» сложная ситуация, полкоманды держат Рамадан. Стараемся найти варианты»

Сергей Ташуе подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:1).

«Матч выдался очень напряженным. Может быть, не хватало витиеватых атак. Но напряжение было очень серьезное, я даже сам пропотел (смеется). У обеих команд были хорошие моменты. Думаю, ничья закономерная. Более справедливый итог для обеих команд.

Промах Талаля? Это несчастный случай. Он сам не понял, как не попал по мячу.

У нас сложная ситуация. У нас полкоманды держат Рамадан. Стараемся найти варианты, чтобы все правильно. Но ребята молодцы. Даже в этой ситуации они проявляют моральные качества», – сказал тренер «Ахмата».