«РЖД» станет спонсором «Тандема» из Медиалиги. Клуб сменит название на «Локо»
«Тандем» переименуется в «Локо». В клуб придет серьезный спонсор в лице «РЖД»: как раз это и стало определяющим фактором в смене названия команды.
Я займу пост консультанта клуба», – рассказал бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко журналисту Салавату Муртазину.
Ранее сообщалось, что Гуренко может возглавить «Тандем».
По информации журналиста Анара Ибрагимова, «РЖД» планирует спонсировать медиаклуб в целях развития бренда среди молодежи.
Также обсуждается возможность выступлений экс-голкипера «Локомотива» Гильерме за команду.
«Тандем» – медиафутбольный клуб, выступающий в Медиалиге. В 2024 году он стал чемпионом Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили и получил путевку в шестой сезон МФЛ.
За команду выступают среди прочих бывший форвард «Рубина» Сергей Давыдов и экс-защитник «Балтики» Аслан Дудиев.
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