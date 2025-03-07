«РЖД» станет спонсором «Тандема» из Медиалиги. Клуб сменит название на «Локо»

«РЖД» планирует начать сотрудничество с «Тандемом» из Winline Медиалиги.

«Тандем» переименуется в «Локо». В клуб придет серьезный спонсор в лице «РЖД»: как раз это и стало определяющим фактором в смене названия команды.

Я займу пост консультанта клуба», – рассказал бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко журналисту Салавату Муртазину.

Ранее сообщалось, что Гуренко может возглавить «Тандем».

По информации журналиста Анара Ибрагимова, «РЖД » планирует спонсировать медиаклуб в целях развития бренда среди молодежи.

Также обсуждается возможность выступлений экс-голкипера «Локомотива » Гильерме за команду.

«Тандем» – медиафутбольный клуб, выступающий в Медиалиге . В 2024 году он стал чемпионом Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили и получил путевку в шестой сезон МФЛ.

За команду выступают среди прочих бывший форвард «Рубина » Сергей Давыдов и экс-защитник «Балтики» Аслан Дудиев .