Пиняев про 1:1 с «Ахматом»: «Очень разочарованы, хотели набрать 3 очка. Что не удалось? Реализация моментов. И пропустили не очень логичный мяч»

Сергей Пиняев подвел итоги матча с «Ахматом» (1:1).

– Очень разочарованы результатом, хотели набрать три очка дома. Очень давно не побеждали. К сожалению, не получилось.

Что не удалось? Реализация моментов. И пропустили не очень логичный мяч. Наверное, его не должно было быть. Чуть‑чуть потеряли концентрацию.

– Как свою игру оцените?

– Да никак. Разочарованы результатом, – сказал хавбек «Локомотива ».