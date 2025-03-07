Пиняев про 1:1 с «Ахматом»: «Очень разочарованы, хотели набрать 3 очка. Что не удалось? Реализация моментов. И пропустили не очень логичный мяч»
Сергей Пиняев подвел итоги матча с «Ахматом» (1:1).
– Очень разочарованы результатом, хотели набрать три очка дома. Очень давно не побеждали. К сожалению, не получилось.
Что не удалось? Реализация моментов. И пропустили не очень логичный мяч. Наверное, его не должно было быть. Чуть‑чуть потеряли концентрацию.
– Как свою игру оцените?
– Да никак. Разочарованы результатом, – сказал хавбек «Локомотива».
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