Арбитр Кукуляк заменит заболевшего Карасева на матче РПЛ «Крылья» – «Акрон»

Сергей Карасев из-за болезни пропустит матч «Крылья Советов» – «Акрон».

Вместо него встречу 20-го тура Мир РПЛ обслужит судья Евгений Кукуляк.

«Сергей Карасев не сможет работать в 20-м туре Мир РПЛ из-за высокой температуры. По этой причине Евгений Кукуляк рассудит матч «Крылья Советов » – «Акрон », – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич.

Матч «Крылья» – «Акрон» состоится 9 марта в Самаре. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.