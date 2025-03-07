Арбитр Кукуляк заменит заболевшего Карасева на матче РПЛ «Крылья» – «Акрон»
Сергей Карасев из-за болезни пропустит матч «Крылья Советов» – «Акрон».
Вместо него встречу 20-го тура Мир РПЛ обслужит судья Евгений Кукуляк.
«Сергей Карасев не сможет работать в 20-м туре Мир РПЛ из-за высокой температуры. По этой причине Евгений Кукуляк рассудит матч «Крылья Советов» – «Акрон», – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования Милорад Мажич.
Матч «Крылья» – «Акрон» состоится 9 марта в Самаре. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
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