Карасев о своей работе осенью: «Не скажу, что это провал. Судьи – не роботы, всегда будут помарки, как и у футболистов. Ничего не сбилось, критику в СМИ я не читаю»

Судья Сергей Карасев не считает, что провалил осеннюю часть сезона в Мир РПЛ.

– Как бы вы сами оценили свою работу осенью?

– Пусть ее оценивают руководители. Нужно, чтобы прошел полный сезон. У всех бывают нюансы, из десяти игр в паре матчей ты можешь что‑то не увидеть. Но самое пристальное внимание все равно на март, апрель и май, где все решается.

– Любой человек, когда делает свою работу, думает о том, как он ее сделал. Какие у вас мысли?

– Я мог делать что‑то лучше. Не скажу, что это провал. Просто в каких‑то эпизодах можно было сделать лучше, быстрее оценить. Но мы не роботы. Мы не можем в каждом матче принимать сто процентов решений без ошибок. Как и у футболистов, всегда будут помарки.

– Мы привыкли, что Сергей Карасев – это стабильность. В этом сезоне вас критикуют все чаще и чаще со всех сторон. В какой момент что‑то сбилось?

– Ничего не сбилось. Я не читаю критику в СМИ. Я не считаю, что случилось что‑то сверхъестественное. Обычные рабочие моменты. Где‑то меня подстраховал ВАР, решение было принято верно, вот и все.

Когда мы делаем что‑то хорошо, никто это не оценивает. Никто не говорит, что судья молодец. Такого не бывает. В лучшем случае молчат, – сказал арбитр.