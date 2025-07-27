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  • Разгром «Спартака» с двумя удалениями, Дзюба побил рекорд Лоськова, Дьокереш в «Арсенале», серебро россиянок в командной шпаге, победы Яна и Шары Буллета, поражение «Краснодара» и другие новости
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Разгром «Спартака» с двумя удалениями, Дзюба побил рекорд Лоськова, Дьокереш в «Арсенале», серебро россиянок в командной шпаге, победы Яна и Шары Буллета, поражение «Краснодара» и другие новости

1. «Спартак» разгромно проиграл «Балтике» (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ. Карасев удалил Заболотного на 11-й минуте за удар шипами в ногу Бевееву и показал Маркиньосу 2-ю желтую за фол на Саусе (у которого мог быть офсайд). Также судья отменил первый гол «Балтики». Калининградцы победили «Спартак» в чемпионате России впервые с 1996 года, а Талалаев обыграл красно-белых впервые в тренерской карьере. Заболотный после матча извинился за удаление, а Ливай назвал судейство нечестным.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» на выезде – 2:1. Батраков сделал дубль, но его второй гол вызвал споры из-за попадания локтем в лицо Гонсалесу. Есть мнение, что Алексей должен был получить вторую желтую.

«Динамо» обыграло «Ростов» благодаря дебютному голу Сергеева – 1:0. Это первая победа Валерия Карпина во главе «Динамо».

«Акрон» разгромил «Сочи» на выезде – 4:0! Артем Дзюба благодаря голу и ассисту побил рекорд Лоськова по очкам в чемпионатах России и обновил рекорд по голам в российском футболе. Тренер «Сочи» Морено назвал поражение позорным и пообещал отдать половину месячной зарплаты.

2. Россиянки взяли серебро в командной шпаге на чемпионате мира по фехтованию, победила Франция.

3. UFC Abu Dhabi. Роберт Уиттакер проиграл Ренье де Риддеру в главном поединке, Петр Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке, Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио. Результаты других боев – здесь.

4. «Арсенал» за 63,5+10 млн евро купил Дьокереша у «Спортинга».

5. Гран-при «Формулы-1» в Бельгии. Ферстаппен выиграл спринт, Норрис – квалификацию. Хэмилтон и Антонелли выбыли после 1-го сегмента.

6. Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Китай победил в смешанных командных соревнованиях, россияне Кузина, Тимошинина, Терновой и Молчанов – 5-е. Австралийка Кини победила на метровом трамплине, Ильиных – 6-я. Китай лидирует в общем медальном зачете, Россия – 4-я с восемью наградами.

7. Новости хоккея. СКА представил новую эмблему – в форме звезды. «Трактор» может подписать Ливо в случае расторжения его контракта с «Салаватом». «Металлург» и Ткачев подпишут договор на два года. Зарплата Зайцева в СКА увеличилась до 75 млн рублей в год, оклад Плотникова поднялся с 35 до 55 млн за сезон.

8. Винисиус требует зарплату как у Мбаппе, переговоры о новом контракте в тупике. «Реал» сохраняет спокойствие.

9. «Тур де Франс». 20-й этап. Гровс победил, ван ден Брук – 2-й, Инкхоорн – 3-й, Погачар и Вингегор финишировали в общей группе.

10. Джикия перешел в «Антальяспор». Контракт экс-защитника «Спартака» – на 2 года.

11. «Локомотив» обыграл «Красный Яр» в полуфинале Кубка России по регби.

12. Модель Рей обвинила Икарди в отправке ей непристойных сообщений, угрожала показать его «микропенис» и выложила интимное видео с ним. Мауро подаст в суд на Ванду за порноместь.

13. Флик недоволен чрезмерной медиаактивностью игроков «Барсы». Тренер свел развлечения к минимуму.

Цитаты дня.

Станкович после 0:3 с «Балтикой»: «Я уже устал. Беспокоюсь о своем здоровье, если честно»

Глушаков о лимите: «Когда приезжает сброд, наш уровень футбола сильно падает. Пусть иностранцев будет 4-5 на поле, но настоящих мастеров, а не ребят с Кубы и Гренады»

Шнякин вызвал скорую пьяному мужчине в Краснодаре: «Прохожие просто обшагивают человека, ноль эмпатии. А если дело не в алкоголе или отсутствии дома? Ребят, не надо так»

Талалаев о словах про Станковича: «Кто сказал, что в них не было уважения? Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров»

Сон призвал делать пожертвования на продовольствие для жителей Газы: «Многие семьи там страдают от сильного голода. Дать им еду – это все равно, что дать им жизнь»

Нагучев о работе Шнякина на матче «Краснодар» – «Локо»: «Отменный радиорепорт без «ээээ», «ммм» и прочих лишних звуков. Коллега ничего не упускал, как пазлик встал в нужное место»

«Зенит» поздравил со 100-летием стадион «Петровский»: «Рады, что мы ровесники»

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Опубликовал: Михаил Большаков
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