«Атлетико» может купить Мийо у «Штутгарта» за 23 млн евро. Переговоры с хавбеком – на продвинутой стадии

«Штутгарт» разрешил «Атлетико» вести переговоры с Энцо Мийо.

Переговоры мадридского клуба с 23-летним атакующим хавбеком находятся на продвинутой стадии.

Отступные за француза составляют 23 млн евро, и швабы ожидают, что Мийо перейдет в «Атлетико ». Его трансфер в «Галатасарай» всерьез не обсуждался.

В прошлом сезоне Мийо забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги.