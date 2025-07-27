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«Атлетико» может купить Мийо у «Штутгарта» за 23 млн евро. Переговоры с хавбеком – на продвинутой стадии

«Штутгарт» разрешил «Атлетико» вести переговоры с Энцо Мийо.

Переговоры мадридского клуба с 23-летним атакующим хавбеком находятся на продвинутой стадии. 

Отступные за француза составляют 23 млн евро, и швабы ожидают, что Мийо перейдет в «Атлетико». Его трансфер в «Галатасарай» всерьез не обсуждался.

В прошлом сезоне Мийо забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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