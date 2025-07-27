Бруну об адаптации Куньи в «МЮ»: «Веселый парень, быстро со всеми поладил»
Бруну Фернандеш рассказал об адаптации Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед».
Этим летом форвард перешел в манкунианский клуб из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов.
Сегодня «МЮ» обыграл «Вест Хэм» (2:1) в товарищеском матче.
«В целом мы сыграли хорошо. Мы неплохо действовали с мячом. В некоторых эпизодах мы могли владеть им больше, как и просил тренер, но мы немного торопились в атакующей трети, стараясь забить. Мы поработаем над этим».
О Кунье
«Бразильцы громко разговаривают, они очень радостные. Он весьма веселый парень и быстро со всеми поладил. И это здорово, ведь нам нужно, чтобы он взаимодействовал со всеми игроками и максимально себя проявил», – сказал капитан «МЮ».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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