Бруну об адаптации Куньи в «МЮ»: «Веселый парень, быстро со всеми поладил»

Бруну Фернандеш рассказал об адаптации Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед».

Этим летом форвард перешел в манкунианский клуб из «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов.

Сегодня «МЮ» обыграл «Вест Хэм » (2:1) в товарищеском матче.

«В целом мы сыграли хорошо. Мы неплохо действовали с мячом. В некоторых эпизодах мы могли владеть им больше, как и просил тренер, но мы немного торопились в атакующей трети, стараясь забить. Мы поработаем над этим».

О Кунье

«Бразильцы громко разговаривают, они очень радостные. Он весьма веселый парень и быстро со всеми поладил. И это здорово, ведь нам нужно, чтобы он взаимодействовал со всеми игроками и максимально себя проявил», – сказал капитан «МЮ ».