Заболотный об удалении в матче с «Балтикой»: «Меня всегда критиковали. Теперь критики будет еще больше, но это по делу»

Антон Заболотный готов к критике после своего удаления в игре с «Балтикой» (0:3).

Нападающий «Спартака» получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча 2-го тура РПЛ .

«Меня всегда критиковали, на протяжении всей карьеры. Я хорошо с этим справляюсь.

Теперь, после удаления в матче с «Балтикой», критики будет еще больше, но это по делу», – сказал Заболотный .

Новый скандальный матч «Спартака». Сразу два удаления!