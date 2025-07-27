Заболотный об удалении в матче с «Балтикой»: «Меня всегда критиковали. Теперь критики будет еще больше, но это по делу»
Антон Заболотный готов к критике после своего удаления в игре с «Балтикой» (0:3).
Нападающий «Спартака» получил прямую красную карточку на 11-й минуте матча 2-го тура РПЛ.
«Меня всегда критиковали, на протяжении всей карьеры. Я хорошо с этим справляюсь.
Теперь, после удаления в матче с «Балтикой», критики будет еще больше, но это по делу», – сказал Заболотный.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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