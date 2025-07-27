Совладелец «Интер Майами» о переходе Де Поля: «Чемпион, покоривший мировую арену. Его амбиции совпадают с нашими»

Совладелец «Интер Майами» оценил переход Родриго Де Поля.

Сообщалось , что клуб МЛС заплатит 15 млн евро за полузащитника «Атлетико» и сборной Аргентины.

«Комплектование команды, которая бы побуждала наших болельщиков мечтать, остается одной из наших главных целей, так что мы в восторге от подписания игрока такого калибра, как Родриго. Он чемпион, покоривший мировую арену. Его амбиции совпадают с нашими, и мы жаждем достичь этих целей вместе.

Целый ряд лучших игроков мирового футбола уже выбрали «Интер Майами » своим новым домом, и Родриго присоединяется к нашей команде в качестве очередной визитной карточки, и мы продолжаем свой путь для того, чтобы изменить вектор развития футбола в нашей стране и сделать так, чтобы наши болельщики гордились». – сказал Хорхе Мас.