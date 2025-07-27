Совладелец «Интер Майами» о переходе Де Поля: «Чемпион, покоривший мировую арену. Его амбиции совпадают с нашими»
Совладелец «Интер Майами» оценил переход Родриго Де Поля.
Сообщалось, что клуб МЛС заплатит 15 млн евро за полузащитника «Атлетико» и сборной Аргентины.
«Комплектование команды, которая бы побуждала наших болельщиков мечтать, остается одной из наших главных целей, так что мы в восторге от подписания игрока такого калибра, как Родриго. Он чемпион, покоривший мировую арену. Его амбиции совпадают с нашими, и мы жаждем достичь этих целей вместе.
Целый ряд лучших игроков мирового футбола уже выбрали «Интер Майами» своим новым домом, и Родриго присоединяется к нашей команде в качестве очередной визитной карточки, и мы продолжаем свой путь для того, чтобы изменить вектор развития футбола в нашей стране и сделать так, чтобы наши болельщики гордились». – сказал Хорхе Мас.
Кого в АПЛ уволят первым?26338 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости