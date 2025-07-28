Первая лига. «Урал» на 94-й вырвал победу над «Черноморцем» – 3:2

В Первой лиге прошли матчи 2-го тура.

В пятницу тульский «Арсенал » дома сыграл вничью с «Шинником » (1:1).

В субботу «Ротор» уступил «Челябинску» (0:1) на выезде.

В воскресенье «Торпедо » в гостях сыграло вничью с «Нефтехимиком » (0:0), «Факел » дома победил «Уфу» (1:0).

Завершился тур в понедельник матчем «Урал» – «Черноморец» (3:2). Победный гол на 3-й добавленной минуте забил Сильвие Бегич.

PARI Первая лига

2-й тур

Первая лига. 2 тур 26 июля 12:00, Центральный Челябинск Завершен 1 - 0 Ротор Матч окончен 88’ Бардыбахин Сафронов Кочиев

86’ 85’ Фомин Гаджимурадов Пушкарев 80’ Палкин 79’ Самойлов Палкин 65’ Левин Жамалетдинов 65’ 60’ Хохлачев Сасин 58’ Мальцев Alexandre Semenov Комиссаров Носов 57’ 57’ Никишин 48’ Кочиев 48’ 2 тайм Перерыв Самойлов 45’ +3’ 45’ +3’ Мальцев Гаджимурадов 45’ +3’ 45’ +3’ Храмцов 29’ Клещенко Davit Davidyan Челябинск Тусеев, Гапечкин, Кочиев, Жиров, Левин, Самойлов, Кертанов, Гудков, Гаджимурадов, Комиссаров Запасные: Жамалетдинов, Палкин, Носов, Пушкарев 1 тайм Ротор: Чагров, Фомин, Покидышев, Клещенко, Храмцов, Бардыбахин, Stanislav Makarov, Плотников, Мальцев, Хохлачев Запасные: Сафронов, Никишин, Alexandre Semenov, Davit Davidyan, Сасин

Первая лига. 2 тур 26 июля 15:00, Локомотив Сокол Завершен 0 - 0 Чайка Матч окончен 90’ +5’ Иванников Ермолин Бахарев 89’ 87’ Гурылев 84’ Маркелов 82’ Каптилович Криушичев 77’ Филев Гурылев Мухин Синяк 70’ Мухин 67’ 65’ Пополитов Гуляев Шайхтдинов Бутаев 63’ 55’ Библик Филев 2 тайм Грибов Киреенко 45’ +1’ 45’ +1’ Пелих Иванников Перерыв 45’ +1’ Джебов Иванов Ермолин 9’ Сокол Левашов, Глойдман, Kovačević, Печенкин, Шайхтдинов, Lazarev, Мухин, Чуриков, Шпитальный, Грибов, Ермолин Запасные: Ермолин, Грибов, Шайхтдинов, Мухин 1 тайм Чайка: Фадеев, Пелих, Рогочий, Крутовских, Маркелов, Столяров, Каптилович, Пополитов, Джебов, Филев Запасные: Джебов, Филев, Пелих, Каптилович, Пополитов

Первая лига. 2 тур 27 июля 14:00, Нефтехимик Нефтехимик Завершен 0 - 0 Торпедо Матч окончен Кантария Родин 88’ 85’ Шамкин Данилкин 79’ Москвичев Котик Магомедов 67’ 67’ Чупаев 66’ Юшин Байтуков Никитин 63’ Сухомлинов Кокоев 63’ Шильцов Кучугура 63’ 61’ Алыкулов Манелов 52’ Алыкулов 46’ Костин Москвичев 2 тайм Перерыв 31’ Костин Нефтехимик Golubev, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Сухомлинов, Кантария, Моисеев, Шильцов, Котик, Никитин Запасные: Кучугура, Кокоев, Магомедов, Родин 1 тайм Торпедо: Солдатенко, Шевченко, Иваньков, Бородин, Роганович, Шамкин, Костин, Галоян, Юшин, Алыкулов Запасные: Москвичев, Байтуков, Данилкин, Манелов, Чупаев

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги