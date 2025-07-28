Первая лига. «Урал» на 94-й вырвал победу над «Черноморцем» – 3:2

В Первой лиге прошли матчи 2-го тура.
В пятницу тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Шинником» (1:1).
В субботу «Ротор» уступил «Челябинску» (0:1) на выезде.
В воскресенье «Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Нефтехимиком» (0:0), «Факел» дома победил «Уфу» (1:0).
Завершился тур в понедельник матчем «Урал» – «Черноморец» (3:2). Победный гол на 3-й добавленной минуте забил Сильвие Бегич.
PARI Первая лига
2-й тур
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Бардачев, Итало, Сунгатулин, Аюпов, Ишков, Akbashev, Секулич, Железнов
Запасные: Харин, Воронов, Бондарев, Мосин, Каштанов
Черноморец:
Матюша, Черов, Кирш, Плиев, Николаев, Тарба, Морозов, Мастерной, Касимов, Алиев, Ложкин
Запасные: Жилкин, Жигулев, Горелов, Крачковский, Стоцкий, Зарыпбеков
Арсенал Тула
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Marko Brnović, Раздорских, Липовой, Калмыков, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Ботака-Иобома, Липовой, Marko Brnović
Шинник:
Митров, Лысцов, Карпов, Косогоров, Шипунов, Ланин, Куль, Маляров, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Порохов, Корнюшин, Шипунов, Куль
Мальцев Alexandre Semenov
Челябинск
Тусеев, Гапечкин, Кочиев, Жиров, Левин, Самойлов, Кертанов, Гудков, Гаджимурадов, Комиссаров
Запасные: Жамалетдинов, Палкин, Носов, Пушкарев
Ротор:
Чагров, Фомин, Покидышев, Клещенко, Храмцов, Бардыбахин, Stanislav Makarov, Плотников, Мальцев, Хохлачев
Запасные: Сафронов, Никишин, Alexandre Semenov, Davit Davidyan, Сасин
Mirjalol Sultonov Sarvarjon Abdullaev
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Ковалев, Хабибуллин, Ибрагимов, Красильниченко, Мурза, Умников, Козлов, Фольмер, Каменщиков, Воронин
Запасные: Гуца, Гершун, Рахманов, Кокоев, Ларионов, Molodtsov, Шайхутдинов, Пшенников, Уридия, Зубенко, Руденко
КАМАЗ:
Анисимов, Мануйлов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Mirjalol Sultonov, Моторин, Караев, Апеков
Запасные: Sarvarjon Abdullaev, Бурко, Дерюгин, Efim Dolgopolov, Andrey Solodukhin, Юдинцев, Замерец, Голыбин
Сокол
Левашов, Глойдман, Kovačević, Печенкин, Шайхтдинов, Lazarev, Мухин, Чуриков, Шпитальный, Грибов, Ермолин
Запасные: Ермолин, Грибов, Шайхтдинов, Мухин
Чайка:
Фадеев, Пелих, Рогочий, Крутовских, Маркелов, Столяров, Каптилович, Пополитов, Джебов, Филев
Запасные: Джебов, Филев, Пелих, Каптилович, Пополитов
Енисей
Шамов, Островский, Иллой-Айет, Масловский, Чуканов, Ivanov, Кенфак, Канаплин, Ratkovič, Мазурин
Запасные: Канаплин, Островский, Ivanov, Ratkovič, Богатырев, Кенфак
СКА Хабаровск:
Имамов, Gurban, Гребенкин, Шавлохов, Носков, Анисимов, Гурциев, Янов, Кутовой, Алиев
Запасные: Кутовой, Болатаев, Гурциев, Янов
Нефтехимик
Golubev, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Сухомлинов, Кантария, Моисеев, Шильцов, Котик, Никитин
Запасные: Кучугура, Кокоев, Магомедов, Родин
Торпедо:
Солдатенко, Шевченко, Иваньков, Бородин, Роганович, Шамкин, Костин, Галоян, Юшин, Алыкулов
Запасные: Москвичев, Байтуков, Данилкин, Манелов, Чупаев
Родина
Айдаров, Тананеев, Гогличидзе, Pape Bacary Guèye, Ушатов, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко, Максименко
Запасные: Гогличидзе, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко
Спартак Кострома:
Гайдаш, Лях, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Енин, Немченко, Чурсин, Садов, Чиканчи, Назаренко
Запасные: Чиканчи, Немченко, Садов, Назаренко, Чурсин
Artem Kovalev Гиоргобиани
Факел
Фролкин, Юрганов, Гапонов, Журавлев, Artem Kovalev, Альшин, Нетфуллин, Магомедов, Симонов, Гонгадзе, Пуси
Запасные: Уридия, Якимов, Гиоргобиани, Моцпан, Багамаев
Уфа:
Беленов, Шляков, Троянов, Кутин, Перченок, Юсупов, Исаев, Агеян, Мацхарашвили, Минатулаев
Запасные: Хабалов, Emil Mayorov
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Первой лиги
Статистика Первой лиги