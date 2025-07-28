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Первая лига. «Урал» на 94-й вырвал победу над «Черноморцем» – 3:2

В Первой лиге прошли матчи 2-го тура.

В пятницу тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Шинником» (1:1).

В субботу «Ротор» уступил «Челябинску» (0:1) на выезде.

В воскресенье «Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Нефтехимиком» (0:0), «Факел» дома победил «Уфу» (1:0).

Завершился тур в понедельник матчем «Урал» – «Черноморец» (3:2). Победный гол на 3-й добавленной минуте забил Сильвие Бегич.

PARI Первая лига

2-й тур

Первая лига. 2 тур
28 июля 13:30, Central Stadium
Урал
Завершен
3 - 2
Черноморец
Матч окончен
  Бегич
90’
+4’
Харин
88’
87’
Мастерной   Жилкин
86’
Зарыпбеков
Секулич   Каштанов
79’
Аюпов   Бондарев
77’
Akbashev   Мосин
77’
69’
Тарба   Крачковский
Ишков   Харин
64’
Железнов   Воронов
64’
59’
Касимов   Горелов
50’
  Николаев
46’
Ложкин   Жигулев
46’
Морозов   Зарыпбеков
2тайм
Перерыв
  Бардачев
45’
+3’
45’
+2’
Кирш
41’
Мастерной
26’
  Алиев
  Секулич
22’
Урал
Селихов, Малькевич, Бегич, Бардачев, Итало, Сунгатулин, Аюпов, Ишков, Akbashev, Секулич, Железнов
Запасные: Харин, Воронов, Бондарев, Мосин, Каштанов
1тайм
Черноморец:
Матюша, Черов, Кирш, Плиев, Николаев, Тарба, Морозов, Мастерной, Касимов, Алиев, Ложкин
Запасные: Жилкин, Жигулев, Горелов, Крачковский, Стоцкий, Зарыпбеков
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Первая лига. 2 тур
25 июля 16:45, стадион Спартак
Арсенал Тула
Завершен
1 - 1
Шинник
Матч окончен
Раздорских
90’
+4’
90’
+4’
Гонгапшев
  Цараев
90’
89’
Куль   Голубев
Marko Brnović   Азявин
88’
88’
Карпов
84’
Липовой   Ivan Gorbunov
78’
69’
Шипунов   Малахов
Ботака-Иобома   Пуцко
68’
Калмыков  
67’
67’
  Корнюшин
  Рейес Уренья
63’
59’
Порохов   Самойлов
2тайм
Перерыв
29’
Порохов
Marko Brnović
24’
20’
  Порохов
Арсенал Тула
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Marko Brnović, Раздорских, Липовой, Калмыков, Рейес Уренья
Запасные: Цараев, Ботака-Иобома, Липовой, Marko Brnović
1тайм
Шинник:
Митров, Лысцов, Карпов, Косогоров, Шипунов, Ланин, Куль, Маляров, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Порохов, Корнюшин, Шипунов, Куль
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Первая лига. 2 тур
26 июля 12:00, Центральный
Челябинск
Завершен
1 - 0
Ротор
Матч окончен
88’
Бардыбахин   Сафронов
  Кочиев
86’
85’
Фомин
Гаджимурадов   Пушкарев
80’
Палкин
79’
Самойлов   Палкин
65’
Левин   Жамалетдинов
65’
60’
Хохлачев   Сасин
58’
Мальцев   Alexandre Semenov
Комиссаров   Носов
57’
57’
  Никишин
 
48’
Кочиев
48’
2тайм
Перерыв
Самойлов
45’
+3’
45’
+3’
Мальцев
Гаджимурадов
45’
+3’
45’
+3’
Храмцов
29’
Клещенко   Davit Davidyan
Челябинск
Тусеев, Гапечкин, Кочиев, Жиров, Левин, Самойлов, Кертанов, Гудков, Гаджимурадов, Комиссаров
Запасные: Жамалетдинов, Палкин, Носов, Пушкарев
1тайм
Ротор:
Чагров, Фомин, Покидышев, Клещенко, Храмцов, Бардыбахин, Stanislav Makarov, Плотников, Мальцев, Хохлачев
Запасные: Сафронов, Никишин, Alexandre Semenov, Davit Davidyan, Сасин
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Первая лига. 2 тур
26 июля 14:00, стадион Труд Ульяновск
Волга Ульяновск
Завершен
1 - 2
КАМАЗ
Матч окончен
90’
+6’
Бурко
90’
+5’
Маругин
87’
Апеков   Бурко
87’
Моторин   Голыбин
Умников   Зубенко
73’
Ковалев   Molodtsov
73’
71’
Хубаев
67’
Караев   Дерюгин
66’
Анисимов
Мурза  
64’
Козлов   Руденко
63’
60’
Юдинцев
53’
Аюкин
53’
Sarvarjon Abdullaev
52’
Мануйлов   Юдинцев
51’
Mirjalol Sultonov   Sarvarjon Abdullaev
2тайм
Перерыв
Фольмер   Уридия
40’
34’
  Караев
  Калистратов
30’
29’
Моторин
17’
  Караев
Фольмер
15’
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Ковалев, Хабибуллин, Ибрагимов, Красильниченко, Мурза, Умников, Козлов, Фольмер, Каменщиков, Воронин
Запасные: Гуца, Гершун, Рахманов, Кокоев, Ларионов, Molodtsov, Шайхутдинов, Пшенников, Уридия, Зубенко, Руденко
1тайм
КАМАЗ:
Анисимов, Мануйлов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Mirjalol Sultonov, Моторин, Караев, Апеков
Запасные: Sarvarjon Abdullaev, Бурко, Дерюгин, Efim Dolgopolov, Andrey Solodukhin, Юдинцев, Замерец, Голыбин
Подробнее
Первая лига. 2 тур
26 июля 15:00, Локомотив
Сокол
Завершен
0 - 0
Чайка
Матч окончен
90’
+5’
Иванников
Ермолин   Бахарев
89’
87’
Гурылев
84’
Маркелов
82’
Каптилович   Криушичев
77’
Филев   Гурылев
Мухин   Синяк
70’
Мухин
67’
65’
Пополитов   Гуляев
Шайхтдинов   Бутаев
63’
55’
Библик   Филев
2тайм
Грибов   Киреенко
45’
+1’
45’
+1’
Пелих   Иванников
Перерыв
45’
+1’
Джебов   Иванов
Ермолин
9’
Сокол
Левашов, Глойдман, Kovačević, Печенкин, Шайхтдинов, Lazarev, Мухин, Чуриков, Шпитальный, Грибов, Ермолин
Запасные: Ермолин, Грибов, Шайхтдинов, Мухин
1тайм
Чайка:
Фадеев, Пелих, Рогочий, Крутовских, Маркелов, Столяров, Каптилович, Пополитов, Джебов, Филев
Запасные: Джебов, Филев, Пелих, Каптилович, Пополитов
Подробнее
Первая лига. 2 тур
27 июля 09:30, стадион Центральный Красноярск
Енисей
Завершен
1 - 2
СКА Хабаровск
Матч окончен
85’
Гурциев   Гаглоев
85’
Алиев  
83’
Тур
Ivanov   Гилязетдинов
83’
Островский   Огиенко
76’
  Богатырев
76’
68’
Янов   Тур
67’
  Болатаев
Канаплин   Надольский
67’
Ratkovič   Окладников
67’
Кенфак   Погосов
67’
54’
Анисимов
46’
Кутовой   Alcalde Tellado
2тайм
Перерыв
  Канаплин
45’
+3’
45’
+1’
  Гурциев
41’
11’
  Гурциев
Енисей
Шамов, Островский, Иллой-Айет, Масловский, Чуканов, Ivanov, Кенфак, Канаплин, Ratkovič, Мазурин
Запасные: Канаплин, Островский, Ivanov, Ratkovič, Богатырев, Кенфак
1тайм
СКА Хабаровск:
Имамов, Gurban, Гребенкин, Шавлохов, Носков, Анисимов, Гурциев, Янов, Кутовой, Алиев
Запасные: Кутовой, Болатаев, Гурциев, Янов
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Первая лига. 2 тур
27 июля 14:00, Нефтехимик
Нефтехимик
Завершен
0 - 0
Торпедо
Матч окончен
Кантария   Родин
88’
85’
Шамкин   Данилкин
79’
Москвичев
Котик   Магомедов
67’
67’
  Чупаев
66’
Юшин   Байтуков
Никитин  
63’
Сухомлинов   Кокоев
63’
Шильцов   Кучугура
63’
61’
Алыкулов   Манелов
52’
Алыкулов
46’
Костин   Москвичев
2тайм
Перерыв
31’
Костин
Нефтехимик
Golubev, Валиахметов, Кахидзе, Толстопятов, Ситдиков, Сухомлинов, Кантария, Моисеев, Шильцов, Котик, Никитин
Запасные: Кучугура, Кокоев, Магомедов, Родин
1тайм
Торпедо:
Солдатенко, Шевченко, Иваньков, Бородин, Роганович, Шамкин, Костин, Галоян, Юшин, Алыкулов
Запасные: Москвичев, Байтуков, Данилкин, Манелов, Чупаев
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Первая лига. 2 тур
27 июля 15:30, Арена Химки
Родина
Завершен
1 - 3
Спартак Кострома
Матч окончен
Koryan
90’
+7’
Егорычев   Koryan
90’
+7’
90’
+4’
Гайдаш
90’
+2’
Чиканчи   Гарибян
84’
  Жилмостных
80’
Лях
Гогличидзе   Дятлов
76’
74’
Садов   Кудряшов
Мусаев   Тимошенко
73’
Гордюшенко   Концевой
72’
65’
Чурсин   Демьянов
65’
Немченко   Супранович
62’
  Немченко
Pape Bacary Guèye
59’
48’
  Тлехугов
47’
Назаренко   Тлехугов
2тайм
Перерыв
  Pape Bacary Guèye
37’
Родина
Айдаров, Тананеев, Гогличидзе, Pape Bacary Guèye, Ушатов, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко, Максименко
Запасные: Гогличидзе, Мусаев, Егорычев, Гордюшенко
1тайм
Спартак Кострома:
Гайдаш, Лях, Жилмостных, Тарасов, Игнатьев, Енин, Немченко, Чурсин, Садов, Чиканчи, Назаренко
Запасные: Чиканчи, Немченко, Садов, Назаренко, Чурсин
Подробнее
Первая лига. 2 тур
27 июля 16:00, стадион Факел
Факел
Завершен
1 - 0
Уфа
Матч окончен
83’
Шляков   Emil Mayorov
Магомедов   Якимов
83’
  Гапонов
80’
Симонов   Багамаев
73’
Artem Kovalev   Гиоргобиани
68’
Альшин   Моцпан
67’
Гонгадзе   Уридия
67’
61’
Кутин
Гапонов
59’
2тайм
Перерыв
35’
Перченок   Хабалов
32’
Перченок
17’
Юсупов
Факел
Фролкин, Юрганов, Гапонов, Журавлев, Artem Kovalev, Альшин, Нетфуллин, Магомедов, Симонов, Гонгадзе, Пуси
Запасные: Уридия, Якимов, Гиоргобиани, Моцпан, Багамаев
1тайм
Уфа:
Беленов, Шляков, Троянов, Кутин, Перченок, Юсупов, Исаев, Агеян, Мацхарашвили, Минатулаев
Запасные: Хабалов, Emil Mayorov
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Кого в АПЛ уволят первым?26332 голоса
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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