  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев об ужесточении лимита: «Минспорт заботится об интересах российского футбола. С еврокубками ситуация будет другая»
74

Губерниев об ужесточении лимита: «Минспорт заботится об интересах российского футбола. С еврокубками ситуация будет другая»

Дмитрий Губерниев высказался об идее ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Сообщалось, что Министерство спорта России намерено установить лимит с 10 легионерами в заявке и 5 на поле, при этом возможен вариант 10/6 на один сезон.

«Министерство спорта заботится об интересах российского футбола.

У Михаила Дегтярева свой взгляд на вещи, у РФС может быть другой. Но они договорятся и примут совместное, взвешенное решение. Логику Минспорта в вопросе лимита я понимаю.

Что касается легионеров в РПЛ сейчас, то иностранец иностранцу рознь. Конечно, хотелось бы, чтобы это были звезды первой величины или хотя бы второй. Но без еврокубков рассчитывать на это сложно. С еврокубками ситуация будет другая», – сказал комментатор, советник министра спорта РФ.

Кого в АПЛ уволят первым?26335 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
лимит на легионеров
Министерство спорта России
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
logoМихаил Дегтярев
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Краснодара» Мозес о лимите: «Играть должен тот, кто этого заслуживает – не важно, русский или иностранец»
3226 июля, 20:11
Ташуев об ужесточении лимита: «Искусственные меры ни к чему не приводят, еще сильнее будем вариться в собственном соку. Хорошее есть, зачем его ломать?!»
26 июля, 16:00
Экс-министр спорта РФ Колобков о новом лимите в РПЛ: «Делать это с потолка бессмысленно и бесполезно»
326 июля, 12:19
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
33 минуты назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
15 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
616 минут назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
1019 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
3929 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99638 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
1153 минуты назад
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
28сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
41сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
22сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
8сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
6 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
739 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
3сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото