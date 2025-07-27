Губерниев об ужесточении лимита: «Минспорт заботится об интересах российского футбола. С еврокубками ситуация будет другая»
Дмитрий Губерниев высказался об идее ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
Сообщалось, что Министерство спорта России намерено установить лимит с 10 легионерами в заявке и 5 на поле, при этом возможен вариант 10/6 на один сезон.
«Министерство спорта заботится об интересах российского футбола.
У Михаила Дегтярева свой взгляд на вещи, у РФС может быть другой. Но они договорятся и примут совместное, взвешенное решение. Логику Минспорта в вопросе лимита я понимаю.
Что касается легионеров в РПЛ сейчас, то иностранец иностранцу рознь. Конечно, хотелось бы, чтобы это были звезды первой величины или хотя бы второй. Но без еврокубков рассчитывать на это сложно. С еврокубками ситуация будет другая», – сказал комментатор, советник министра спорта РФ.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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