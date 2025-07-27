«Ливерпуль», «МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются вингером Семеньо. 2-й бомбардир «Борнмута» забил 11 голов в прошлой АПЛ
Вингер «Борнмута» Энтойн Семеньо по-прежнему интересен клубам АПЛ.
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» следят за 25-летним ганцем даже после того, как тот продлил контракт с «вишнями» до 2030 года.
В прошлом сезоне АПЛ Семеньо забил 11 голов в 37 матчах, став вторым бомбардиром «Борнмута» вслед за Джастином Клюйвертом (12 мячей).
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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