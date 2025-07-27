«Ливерпуль», «МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются вингером Семеньо. 2-й бомбардир «Борнмута» забил 11 голов в прошлой АПЛ

Вингер «Борнмута» Энтойн Семеньо по-прежнему интересен клубам АПЛ.

«Ливерпуль », «Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэм » следят за 25-летним ганцем даже после того, как тот продлил контракт с «вишнями» до 2030 года.

В прошлом сезоне АПЛ Семеньо забил 11 голов в 37 матчах, став вторым бомбардиром «Борнмута » вслед за Джастином Клюйвертом (12 мячей).