Миранчук забил на 99-й «Сиэтлу». У хавбека «Атланты» 4+3 в 24 матчах сезона МЛС

Алексей Миранчук забил 4-й гол в сезоне МЛС.

Хавбек «Атланта Юнайтед » сравнял счет в матче с «Сиэтл Саундерс » (2:2) на 99-й минуте.

Всего в 24 играх сезона на счету 29-летнего россиянина 7 (4+3) очков по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь .