Миранчук забил на 99-й «Сиэтлу». У хавбека «Атланты» 4+3 в 24 матчах сезона МЛС
Алексей Миранчук забил 4-й гол в сезоне МЛС.
Хавбек «Атланта Юнайтед» сравнял счет в матче с «Сиэтл Саундерс» (2:2) на 99-й минуте.
Всего в 24 играх сезона на счету 29-летнего россиянина 7 (4+3) очков по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.
Кого в АПЛ уволят первым?26334 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости