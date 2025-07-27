Дубль Бруну принес «МЮ» победу над «Вест Хэмом» (2:1) в товарищеском матче в США
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» (2:1) в товарищеском матче в США.
Игра прошла в рамках Premier League Summer Series.
Товарищеский матч
Ист-Ратерфорд, США
«Манчестер Юнайтед» Англия – «Вест Хэм» Англия – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бруну Фернандеш (5, пен.), 2:0 – Бруну Фернандеш (52), 2:1 – Боуэн (63).
«Манчестер Юнайтед» (стартовый состав): Байындыр, Йоро, де Лигт, Хевен, Диалло, Майну, Угарте, Доргу, Фернандеш, Кунья, Хейлунд.
«Манчестер Юнайтед» (состав после 65-й минуты): Байындыр, Шоу, Фредриксон, Магуайр, Леон, Далот, Флетчер, Каземиро, Коллиер, Маунт, Оби-Мартин.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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