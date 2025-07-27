Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Хэнань» – 3:2. Спортс’’ показал матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» победил «Хэнань» в 18-м туре Суперлиги Китая (3:2).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 17-й минуте Цзян Шэнлун открыл счет после подачи углового, на 2-й добавленной минуте к первому тайму Бруно Назарио сравнял с пенальти. На 7-й добавленной минуте Жоау Тейшейра снова вывел шанхайцев вперед, на 57-й Луис Асуэ забил третий гол хозяев. На 76-й Фрэнк Ачимпонг сократил разницу в счете.

После 18 туров «Шанхай» Слуцкого возглавляет таблицу Суперлиги Китая, оторвавшись от второго места на шесть очков, «Хэнань» идет 13-м. 23 июля команды встречались в 1/4 финала Кубка страны, победу одержал «Хэнань» (3:3, 8:7 по пенальти).

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 2 августа встретится в гостях с «Юньнань Юйкунь», а уже 9 августа примет «Порт» в дерби – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало в 14:35 по московскому времени.

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