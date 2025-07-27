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Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Хэнань» – 3:2. Спортс’’ показал матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» победил «Хэнань» в 18-м туре Суперлиги Китая (3:2).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 17-й минуте Цзян Шэнлун открыл счет после подачи углового, на 2-й добавленной минуте к первому тайму Бруно Назарио сравнял с пенальти. На 7-й добавленной минуте Жоау Тейшейра снова вывел шанхайцев вперед, на 57-й Луис Асуэ забил третий гол хозяев. На 76-й Фрэнк Ачимпонг сократил разницу в счете.

После 18 туров «Шанхай» Слуцкого возглавляет таблицу Суперлиги Китая, оторвавшись от второго места на шесть очков, «Хэнань» идет 13-м. 23 июля команды встречались в 1/4 финала Кубка страны, победу одержал «Хэнань» (3:3, 8:7 по пенальти).

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 2 августа встретится в гостях с «Юньнань Юйкунь», а уже 9 августа примет «Порт» в дерби – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало в 14:35 по московскому времени.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Суперлига. 18 тур
27 июля 11:35, Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
Завершен
3 - 2
Хэнань
Матч окончен
90’
+3’
Хуан Цзычан
86’
Ван Шанъюань   Хэ Чао
86’
Шинар   Ню Цзыи
76’
  Ачимпонг
76’
Лю Исинь   Лю Бинь
Гао Тяньи   Ян Хаоюй
63’
63’
Чжун Ихао   Хуан Цзычан
Асуэ   Амаду
63’
Манафа
61’
  Асуэ
57’
Гао Тяньи
49’
46’
Абудулам   Лу Юнтао
2тайм
Перерыв
  Жоау Карлуш
45’
+7’
45’
+2’
  Назарио
39’
Назарио
Чжу Чэньцзе   Цзинь Шунькай
32’
  Цзян Шэнлун
17’
Шанхай Шэньхуа
Сюэ Цинхао, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Чхан Шиничхи, Манафа, Йеннарис, Жоау Карлуш, У Си, Гао Тяньи, Андре Луис, Асуэ
Запасные: Асуэ, Ван Хайцзянь, Бао Ясюн, Лю Чэнюй, Гао Тяньи, Чжу Чэньцзе, Ван Шилун, Ян Цзэсян, Ай Ди, Сюй Хаоян, Юй Ханьчао, Хань Цзявэнь
1тайм
Хэнань:
Ван Гомин, Лю Исинь, Лукас, Майдана, Шинар, Ван Шанъюань, Ачимпонг, Абудулам, Назарио, Чжун Ихао, Фелиппе Кардосо
Запасные: Шинар, Лю Исинь, Чжун Ихао, Ян Ко, Абудулам, Сюй Цзяминь, Гербиг, Хэ Сяоке, Чжэн Далунь, Лю Синьюй, Ван Шанъюань, Ян Илинь
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Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoХэнань
logoЦзян Шэнлун
logoБруно Назарио
logoЖоау Карлуш Тейшейра
logoЛуис Асуэ
logoФрэнк Ачимпонг
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