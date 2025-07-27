Защитник «Балтики» Варатынов о 3:0 со «Спартаком»: «Могли победить и так, но удаление Заболотного серьезно повлияло на игру. У нас немаленькие шансы на топ-10»

Сергей Варатынов оценил гостевую победу «Балтики» над «Спартаком» (3:0) в РПЛ.

— Насколько на результат матча повлияло раннее удаление Заболотного? Без него «Балтика» могла выиграть?

— Насчет того, обыграли бы «Спартак » или нет... Не знаю, как бы складывалась игра. Но мне кажется, что даже до удаления мы играли неплохо, поддавливали «Спартак», у него особо моментов будто бы и не было. Я считаю, что могли выиграть и так, но удаление Заболотного, конечно, серьезно повлияло на игру.

— Ваше руководство и партнеры по команде после выездной ничьей с «Динамо» (1:1) выражали недовольство тем, что не удалось выиграть. Можно сказать, что всегда так будете играть на победу, даже в гостевых матчах с топ-клубами?

— Да, в любой игре пытаемся играть на максимуме, выкладываться и забирать очки, как можно больше очков. По поводу прошлой игры с «Динамо» считаю, что в принципе мы хорошо играли и создавали моменты, но во втором тайме не доводили дело до ударов, и, наверное, ничья — это закономерный результат.

— Гендиректор «Балтики» Измайлов говорит о задаче финишировать в этом сезоне в первой десятке РПЛ. Как оцениваете шансы на это?

— Положительно оцениваю. В принципе мы показываем хороший футбол. Я считаю, что мы демонстрируем хорошую игру и у нас немаленькие шансы решить эту поставленную задачу, – сказал защитник «Балтики».

Новый скандальный матч «Спартака». Сразу два удаления!