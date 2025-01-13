Каманцев о невызове Карасева на сбор судей УЕФА: «Не стало неожиданностью. Участвуют те, кого планируют использовать в решающих стадиях еврокубков»
Павел Каманцев не удивлен невызову Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.
«Для нас это не стало неожиданностью, так как в этом сборе принимают участие арбитры, которых УЕФА планирует использовать в решающих стадиях еврокубков», — сказал глава судейского комитета РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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