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  • Каманцев о невызове Карасева на сбор судей УЕФА: «Не стало неожиданностью. Участвуют те, кого планируют использовать в решающих стадиях еврокубков»
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Каманцев о невызове Карасева на сбор судей УЕФА: «Не стало неожиданностью. Участвуют те, кого планируют использовать в решающих стадиях еврокубков»

Павел Каманцев не удивлен невызову Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.

«Для нас это не стало неожиданностью, так как в этом сборе принимают участие арбитры, которых УЕФА планирует использовать в решающих стадиях еврокубков», — сказал глава судейского комитета РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoСергей Карасев
Политика
logoсудьи
Павел Каманцев
logoУЕФА
logoпремьер-лига Россия
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