Каманцев о невызове Карасева на сбор судей УЕФА: «Не стало неожиданностью. Участвуют те, кого планируют использовать в решающих стадиях еврокубков»

Павел Каманцев не удивлен невызову Сергея Карасева на сбор судей УЕФА.

«Для нас это не стало неожиданностью, так как в этом сборе принимают участие арбитры, которых УЕФА планирует использовать в решающих стадиях еврокубков», — сказал глава судейского комитета РФС.