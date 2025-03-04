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  • Карасев не согласен, что стал судить хуже: «По всем показателям я в наилучшей форме за все годы. Ко мне много внимания, во всех странах топ‑судей обсуждают больше всего»
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Карасев не согласен, что стал судить хуже: «По всем показателям я в наилучшей форме за все годы. Ко мне много внимания, во всех странах топ‑судей обсуждают больше всего»

Сергей Карсев не согласен с мнением, что он стал судить хуже.

– Есть мнение, что вы стали судить хуже, потому что стали менее качественно готовиться к играм и полагаться на свой опыт?

– А что значит плохо готовиться? Сейчас по всем показателям я в наилучшей форме за все годы. Это объективные данные, цифры, которые не могут врать. Может быть, стал заниматься намного больше. Тесты стали еще сложнее, я тренируюсь больше.

К моей персоне очень много внимания, из‑за этого много обсуждений. Если бы отсудил другой арбитр, никто бы не вспомнил. Тем более если бы его исправила система ВАР. Я к этому привык. Во всех странах топ‑судей обсуждают больше всего, потому что именно они судят матчи, к которым приковано наибольшее внимание.

Глобально вы не согласны с тем, что в последние полгода стали судить хуже?

– Разучиться за это время невозможно. Сезон на сезон не приходится. Эпизоды все разные. В этом сезоне получилось так, что два раза я оценил эпизоды неверно. И я бы не сказал, что это очень простые эпизоды, – сказал арбитр.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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