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Мешков назначен на матч «Зенита» с «Факелом», Левников обслужит игру «Спартака» с «Рубином», Москалев – встречу «Краснодара» и «Пари НН»

РФС назначил арбитров на матчи 20-го тура Мир РПЛ.

7 марта (пятница)

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Колобаев.

8 марта (суббота)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Эдуард Малый.

9 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко.

«Рубин» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
logoКраснодар
logoПари НН
logoВладимир Москалев
logoЛокомотив
logoАхмат
logoАлексей Сухой
Игорь Панин
Кирилл Большаков
logoАлександр Колобаев
Егор Болховитин
logoРостов
logoОренбург
logoЯн Бобровский
Дмитрий Семенов
logoЗенит
logoФакел
logoВиталий Мешков
Антон Фролов судья
logoЦСКА
logoХимки
Рашид Абусуев
logoДинамо Москва
logoВасилий Казарцев
logoДинамо Махачкала
logoМаксим Коваль
Павел Шадыханов
logoКрылья Советов
Егор Егоров
logoАкрон
logoСергей Карасев
Максим Гаврилин
logoСергей Владимирович Чебан
logoСпартак
logoРубин
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logoСергей Сергеевич Иванов
logoКирилл Левников
logoИван Сарандона
Дмитрий Ермаков
logoСергей Зуйков
Рафаэль Шафеев
logoМихаил Иванов
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Артем Чистяков судья
Арам Петросян
Константин Шаламберидзе
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