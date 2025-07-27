Матч окончен
МЛС. «Интер Майами» без Месси и «Цинциннати» голов не забили, «Атланта» Миранчука сыграла 2:2 с «Сиэтлом», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Ванкувером»
В МЛС прошли очередные матчи.
«Интер Майами» без Лионеля Месси разошелся миром с «Цинциннати» (0:0), гол Алексея Миранчука на 99-й минуте помог «Атланта Юнайтед» уйти от поражения в матче с «Сиэтл Саундерс» (2:2), «Канзас Сити» проиграл на выезде «Ванкувер Уайткэпс» (0:3), вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 85-й минуте.
МЛС
Регулярный чемпионат
26 июля 23:15, Chase Stadium
Завершен
0 - 0
26 июля 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Завершен
2 - 2
Завершен
3 - 0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кого в АПЛ уволят первым?26332 голоса
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Кит Эндрюс
Скотт Паркер
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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