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  • МЛС. «Интер Майами» без Месси и «Цинциннати» голов не забили, «Атланта» Миранчука сыграла 2:2 с «Сиэтлом», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Ванкувером»
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МЛС. «Интер Майами» без Месси и «Цинциннати» голов не забили, «Атланта» Миранчука сыграла 2:2 с «Сиэтлом», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Ванкувером»

В МЛС прошли очередные матчи.

«Интер Майами» без Лионеля Месси разошелся миром с «Цинциннати» (0:0), гол Алексея Миранчука на 99-й минуте помог «Атланта Юнайтед» уйти от поражения в матче с «Сиэтл Саундерс» (2:2), «Канзас Сити» проиграл на выезде «Ванкувер Уайткэпс» (0:3), вингер гостей Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 85-й минуте.

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
26 июля 23:15, Chase Stadium
Интер Майами
Завершен
0 - 0
Цинциннати
Матч окончен
Вейгандт
90’
88’
Орельяно   Бэрд
88’
Энгель   Смит
Редондо   Брайт
73’
Лухан   Аллен
72’
71’
Йедлин   Пауэлл
Маскерано
70’
Редондо
60’
59’
Valenzuela   Хадебе
59’
Камара   Сержио Сантос
2тайм
Перерыв
Авилес
36’
Кремаски
7’
Интер Майами
Риос, Лухан, Авилес, Вейгандт, Кремаски, Бускетс, Редондо, Пико, Сеговия, Альенде, Суарес
Запасные: Моралес, Руис, Лухан, Редондо, Ярбро, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Сэйлор
1тайм
Цинциннати:
Roman Marcello Celentano, Энгель, Мязга, Робинсон, Эвандер, Anunga, Буха, Йедлин, Орельяно, Valenzuela, Камара
Запасные: Kenji Mboma Dem, Йедлин, Флорес, Лоуро, Valenzuela, Камара, Хагглунд, Энгель, Орельяно
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МЛС. Регулярный чемпионат
26 июля 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
2 - 2
Сиэтл Саундерс
Матч окончен
  Миранчук
90’
+9’
90’
+5’
  Де Росарио
Эрнандес   Леннон
90’
+3’
89’
Руснак   Лейва
89’
Феррейра   Де Росарио
88’
Рейген
81’
де ла Вега   Кент
Бреннан   Лобжанидзе
77’
Муюмба   Reilly
77’
77’
Мусовски   Косса-Риенци
77’
Бейкер-Уайтинг   Толо
Муюмба
73’
72’
Бейкер-Уайтинг
Латте-Лат   Тиаре
66’
Грегерсен   Михай
66’
54’
  де ла Вега
2тайм
Перерыв
  Гомес
7’
Грегерсен
5’
Атланта Юнайтед
Гьюзан, Амадор, Уильямс, Грегерсен, Эрнандес, Муюмба, Слиш, Бреннан, Миранчук, Альмирон, Латте-Лат
Запасные: Абрам, Михай, Reilly, Лобжанидзе, Edwards, Cooper Wyatt Sanchez, Тиаре, Хибберт, Леннон
1тайм
Сиэтл Саундерс:
Томас, Рейген, Гомес, Ролдан, Бейкер-Уайтинг, Ролдан, Варгас, Руснак, де ла Вега, Феррейра, Мусовски
Запасные: Кастро, Ким Ки Хи, Кент, Толо, Косса-Риенци, Минунгу, Белл, Лейва, Де Росарио
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МЛС. Регулярный чемпионат
27 июля 02:30, BC Place
Ванкувер Уайткэпс
Завершен
3 - 0
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
Блэкмон   Halbouni
89’
  Лаборда
87’
85’
Бассонг   Родригес
85’
Сулейманов   Тойе
Ngando Mbende   Jeevan Singh Badwal
81’
Сабби   Риос
74’
Édier Ocampo Vidal   Tate Johnson
74’
60’
Ляйбольд   Нденбе
60’
Шаллои   Муньос
60’
Радоя   Davis
52’
Ляйбольд
Кубас   Присо-Мбонге
46’
2тайм
Перерыв
  Ngando Mbende
43’
  Сабби
35’
27’
Йовелич
Сабби
3’
Ванкувер Уайткэпс
Такаока, Лаборда, Утвик, Блэкмон, Édier Ocampo Vidal, Кубас, Берхалтер, Нелсон, Ngando Mbende, Сабби, Уайт
Запасные: Édier Ocampo Vidal, Сабби, Ngando Mbende, Кубас, Сендехас, Giuseppe Bovalina, Boehmer, Pierre, Блэкмон
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Ляйбольд, Хоакин Фернандес, Miller, Броди, Бассонг, Jacob Bartlett, Радоя, Шаллои, Йовелич, Сулейманов
Запасные: Африфа, Бассонг, Ian Alexander James, Шаллои, Фолодер, Schewe, Ляйбольд, Сулейманов, Радоя
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Кого в АПЛ уволят первым?26332 голоса
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
logoВанкувер Уайткэпс
logoКанзас-Сити
logoИнтер Майами
logoСиэтл Саундерс
logoЦинциннати
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logoМагомед-Шапи Сулейманов
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