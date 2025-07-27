Осинькин может возглавить «Сочи». У Морено есть 2 матча, чтобы исправиться после 0:7 от «Локо» и «Акрона» (Иван Карпов)

«Сочи» рассматривает назначение Игоря Осинькина на пост тренера.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Руководство южан недовольно работой Роберто Морено на старте сезона – «барсы» проиграли с разгромным счетом «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4) в первых двух турах РПЛ .

По данным источника, если испанец не исправит ситуацию в ближайших матчах с «Рубином» и московским «Динамо», то «Сочи» может возглавить экс-тренер «Крыльев Советов» Осинькин .

Контракт Морено с «Сочи» рассчитан до июня 2027 года.

«Стыд и позор». Тренер «Сочи» отдаст ползарплаты после 0:4 – лишь 2 команды стартовали хуже