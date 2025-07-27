Осинькин может возглавить «Сочи». У Морено есть 2 матча, чтобы исправиться после 0:7 от «Локо» и «Акрона» (Иван Карпов)
«Сочи» рассматривает назначение Игоря Осинькина на пост тренера.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Руководство южан недовольно работой Роберто Морено на старте сезона – «барсы» проиграли с разгромным счетом «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4) в первых двух турах РПЛ.
По данным источника, если испанец не исправит ситуацию в ближайших матчах с «Рубином» и московским «Динамо», то «Сочи» может возглавить экс-тренер «Крыльев Советов» Осинькин.
Контракт Морено с «Сочи» рассчитан до июня 2027 года.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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