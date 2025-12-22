«Рома» хочет арендовать Зиркзе у «МЮ» за 5 млн евро с правом выкупа за 30 млн и бонусами за выход в ЛЧ (Il Messaggero)
«Рома» сделала предложение о трансфере Джошуа Зиркзе.
«Рома» предложила в общей сложности около 40 миллионов евро за переход форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе.
По информации Il Messaggero, итальянский клуб хочет взять футболиста в аренду за 5 миллионов евро с правом выкупа предстоящим летом за 30 миллионов.
Кроме того, римлянами предусматривается бонус в случае выхода команды в Лигу чемпионов.
В этом сезоне Зиркзе сыграл 10 матчей в АПЛ и забил один гол. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Il Messaggero
