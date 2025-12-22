Рой Кин: «МЮ» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. В команде много футболистов, которые делают недостаточно. Халтурят, рискуют. Рад, что их наказывают»

Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча АПЛ против «Астон Виллы» (1:2) назвал команду Рубена Аморима одной из худших в лиге по игре без мяча.

«В команде слишком много футболистов, которые делают недостаточно. Это не только Диогу Далот . «Манчестер Юнайтед » пропустил шесть голов в двух матчах. О каких шансах можно говорить?

В футболе есть и некрасивая его часть. Есть и другие стороны, но нужно уметь играть некрасиво. Так поступают лучшие команды. Можно победить, играя некрасиво. Нужно найти способ это сделать.

«Манчестер Юнайтед» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. С мячом они хороши, но значение имеет то, что ты делаешь без мяча.

«Манчестер Юнайтед» халтурит, слишком рискует, и я рад, что их за это наказывают. Мне нравится, когда наказывают команды, которые рискуют и подводят партнеров по команде и болельщиков», – сказал Рой Кин.

