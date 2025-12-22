Стивен Джеррард: «Если «Ливерпулю» понадобится моя помощь – я рядом. Но не хочу увольнения Слота, а хочу, чтобы он все исправил»
Стивен Джеррард выразил желание помочь клубу.
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард выразил желание помочь клубу.
«Буду с вами предельно честен. Я бы помог «Ливерпулю» в любом аспекте, в любую минуту каждого дня. Я бы помог им с чем угодно.
Но не хочу, чтобы Арне Слот был уволен. Хочу, чтобы он все исправил, изменил ситуацию.
Я болею за «Ливерпуль» и желаю им всего наилучшего. Но если «Ливерпулю» понадобится моя помощь в любой сфере, я буду рядом», – сказал Стивен Джеррард.
Сейчас мерсисайдцы занимают 5-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Liverpool Echo
