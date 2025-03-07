Кисляк о школе: «Закончил с золотой медалью, ни разу не было тройки в четверти. На ЕГЭ набрал отлично: по базовой математике – на пятерку, за русский – 87 баллов»

Матвей Кисляк рассказал, что хорошо учился в школе.

– Я закончил школу с золотой медалью. Хочется во всем быть лучшим – так я воспитан. Не могу быть не первым. Любую контрольную хотел написать на пятерку. На медаль меня не тянули и вообще не подгоняли. Сказали: «Ответственность на тебе». Ни разу даже не получил тройку в четверти.

– Какой был любимый предмет?

– Алгебра: любил решать задачки. При этом геометрия не нравилась, объемные фигуры просто не понимал – соседку по парте просил рисовать. И с историей еще плохо было. Зато на ЕГЭ набрал отлично: по базовой математике – на пятерку, за русский – 87 баллов. Перед ним волновался, а потом увидел вопрос, где предложили найти ошибку в слове «шампунью» – и понял, что все нормально. По биологии – 64 балла, но для проходного хватило. Готовился к ней меньше года, с нуля проходил весь материал с репетитором. На сборах с ЦСКА в Абу-Даби каждый день открывал сборник и прогонял задания, – сказал полузащитник ЦСКА .