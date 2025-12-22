Фраттези интересен «Ювентусу», Спаллетти заинтересован в хавбеке «Интера». Игрок оценивается в 30 млн евро
Давиде Фраттези интересен «Ювентусу».
Ювентус проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Интера» Давиде Фраттези.
Журналист Sky Sport Лука Маркетти сообщил, что итальянец входит в число кандидатов, которых туринцы могут подписать зимой.
Отмечается, что главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти также заинтересован во Фраттези.
«Интер» готов отпустить хавбека только в формате полноценной продажи, не аренды. Футболист оценивается примерно в 30 миллионов евро.
В этом сезоне Фраттези провел 8 матчей в Серии А и не сделал результативных действий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
