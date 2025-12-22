Давиде Фраттези интересен «Ювентусу».

Ювентус проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Интера » Давиде Фраттези .

Журналист Sky Sport Лука Маркетти сообщил, что итальянец входит в число кандидатов, которых туринцы могут подписать зимой.

Отмечается, что главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти также заинтересован во Фраттези.

«Интер» готов отпустить хавбека только в формате полноценной продажи, не аренды. Футболист оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Фраттези провел 8 матчей в Серии А и не сделал результативных действий.