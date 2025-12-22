  • Спортс
  • Фраттези интересен «Ювентусу», Спаллетти заинтересован в хавбеке «Интера». Игрок оценивается в 30 млн евро
Фраттези интересен «Ювентусу», Спаллетти заинтересован в хавбеке «Интера». Игрок оценивается в 30 млн евро

Давиде Фраттези интересен «Ювентусу».

Ювентус проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Интера» Давиде Фраттези.

Журналист Sky Sport Лука Маркетти сообщил, что итальянец входит в число кандидатов, которых туринцы могут подписать зимой.

Отмечается, что главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти также заинтересован во Фраттези.

«Интер» готов отпустить хавбека только в формате полноценной продажи, не аренды. Футболист оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Фраттези провел 8 матчей в Серии А и не сделал результативных действий.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoДавиде Фраттези
logoИнтер
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoЛучано Спаллетти
