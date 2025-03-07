Директор сборной Бразилии: «Отсутствие Дугласа в списке не связано ни с чем, кроме технического выбора тренера на эти даты»
Директор сборной Бразилии объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в заявке на ближайшие игры.
Ранее защитник «Зенита» попал в расширенный список «селесао» в преддверии матчей с Колумбией и Аргентиной в отборе ЧМ-2026.
«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера [Доривала] на эти даты», – сказал Родриго Каэтано.
Ранее сообщалось, что Сантос вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
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