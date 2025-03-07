Директор сборной Бразилии: «Отсутствие Дугласа в списке не связано ни с чем, кроме технического выбора тренера на эти даты»

Директор сборной Бразилии объяснил отсутствие Дугласа Сантоса в заявке на ближайшие игры.

Ранее защитник «Зенита » попал в расширенный список «селесао» в преддверии матчей с Колумбией и Аргентиной в отборе ЧМ-2026.

«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера [Доривала] на эти даты», – сказал Родриго Каэтано.

Ранее сообщалось, что Сантос вошел в расширенный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор.